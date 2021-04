**Freeze Warning for all of SW Indiana & SE Illinois plus Henderson & Union counties in Kentucky from 1 AM to 9 AM CDT tomorrow**

Today—- Sun to Clouds.. Rain Late… Breezy & Cooler.. NNW 10-20… High 55-70

Tonight— Rain Mixing & Changing to Snow… Tapering Off After Midnight.. Minor Accumulations… Windy & Cold… NNW 15-25… Low 30-35

Tomorrow— Sun & Clouds.. Windy & Cold… WNW 15-25… High 50-54